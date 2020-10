Eishockey: Stützle und Reichel landen in der NHL

Stützle wurde wie erwartet von den Ottawa Senators an Position drei gezogen worden und folgt damit Starspieler Leon Draisaitl. Der 18 Jahre alte Stürmer wurde bei der Talente-Wahl der nordamerikanischen Profiliga in der Nacht zum Mittwoch genauso früh ausgewählt wie seinerzeit "MVP" Draisaitl. Jener war 2014 ebenfalls an dritter Stelle von den Edmonton Oilers gepickt worden.

"Ich bin sehr stolz. Für die Hauptstadt Kanadas zu spielen, ist eine große Ehre. Mein Ziel ist es, Stanley Cups mit Ottawa zu gewinnen. Ich will so schnell wie möglich in der NHL spielen", sagte Stützle in einem Video der Senators auf Twitter. Nach Draisaitl und Moritz Seider, der im vergangenen Jahr an sechster Stelle von den Detroit Red Wings gewählt wurde, ist der gebürtige Viersener der dritte deutsche Top-10-Draftpick.

Großartiges Gefühl für den "Rosenheimer Buam"

Ebenfalls in der ersten Runde, aber insgesamt früher als erwartet, wurde der Rosenheimer Lukas Reichel ausgewählt. Der 18 Jahre alte Stürmer, der bisher bei den Eisbären Berlin unter Vertrag stand, wurde als 17. von seinem "Lieblingsteam in der NHL", den Chicago Blackhawks, verpflichtet. "Es ist ein großartiges Gefühl", sagte Reichel.

An Nummer eins wurde der kanadische Stürmer Alexis Lafreniere von den New York Rangers gezogen.

"Die Starbulls verneigen sich und ziehen ihren virtuellen Hut: Unser „Rosenheimer Bua“ Lukas Reichel wurde als erster in der Starbulls Talentschmiede ausgebildeter Spieler in der vergangenen Nacht im NHL-Draft 2020 von den Chicago Blackhawks in Runde 1 an Position 17 gezogen." Pressemitteilung der SB Rosenheim