Straubing setzt Siegesserie fort, Nürnberg besiegt Schwenningen

Die Straubing Tigers ließen sich auch von den Kölner Haien nicht aufhalten und besiegten den achtmaligen deutschen Meister mit 4:3 (1:0,1:2, 2:0). Nach einem 3:1 Vorsprung zwangen der Kölner Colby Genoway (27.) die Gäste mit dem Anschlusstreffer zwar noch in die Verlängerung, in der Overtime machte Chase Balisy (64.) den Sieg für die Überflieger aus Straubing perfekt. Mit dem fünften Sieg in Folge setzten die Tigers ihre Erfolgsgeschichte somit auch nach der Länderspielpause fort und liegen in der Tabelle aktuell auf Platz zwei hinter München.

Nürnberg Ice Tigers besiegen Schlusslicht Schwenningen

Einen Sieg konnten auch die Nürnberg Ice Tigers verbuchen. Mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) gewannen sie das Duell gegen den Tabellenletzten aus Schwenningen und konnten so wichtige Punkte im engen Kampf um die Play-off-Plätze verbuchen.

Kölner Haie - Straubing Tigers 3:4 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0 n.V.)

Tore: 0:1 Laganiere (18:58), 0:2 Connolly (20:23), 1:2 Genoway (26:23), 1:3 Balisy (32:34), 2:3 Tiffels (41:34), 3:3 Bast (48:02), 3:4 Balisy (63:45)

Zuschauer: 12559.

Strafminuten: Köln 4 - Straubing 12

Nürnberg Ice Tigers - Schwenninger Wild Wings 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Tore: 1:0 Brown (19:09), 2:0 Reimer (21:25), 2:1 Fischer (24:47), 3:1 Eder (32:52), 4:1 Schwartz (54:43)

Zuschauer: 5826

Strafminuten: Nürnberg 16 plus Disziplinar (Eder) - Schwenningen 16 plus Disziplinar (Herpich)