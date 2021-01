Eishockey: Straubing und Ingolstadt verlieren gegen Topteams

Die Schwenninger Wild Wings und die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in ihrem jeweils vierten Saisonspiel den vierten Sieg eingefahren.

Schwenningen siegte in einer Partie des 5. Spieltags gegen die Straubing Tigers 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) und liegt mit elf Punkten in der Süd-Staffel an der Tabellenspitze. Einen Punkt weniger weisen die Mannheimer auf, die beim ERC Ingolstadt mit 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gewannen. In der 7er-Gruppe belegen die fünf bayerischen Klubs derzeit die Plätze drei bis sieben.

Mannheim siegt glücklich im Penaltyschießen

Zwei Mal Troy Bourke sowie Tyson Spink, Tylor Spink und Andreas Thuresson schossen den Schwenninger Sieg heraus. Bei Mannheim war Nicolas Krämmer im Penaltyschießen der Matchwinner. In der regulären Spielzeit hatten die Adler durch Joonas Lehtivuori und David Wolf bereits 2:0 geführt, ehe Ingolstadt durch Wayne Simpson und Tim Wohlgemuth