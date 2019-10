Eishockey: Straubing stoppt Münchner Siegesserie in der DEL

Für Straubing war es das Spiel des Jahres: Der ungeschlagene Tabellenführer aus München war zu Gast bei den Niederbayern. Tigers-Stürmer Chase Balisy freute sich vor der Partie auf ein spannendes Spiel: "Es wird Spaß machen. Jede Mannschaft, die gegen die Münchner spielt, will das erste Team sein, das sie schlägt. Von daher ist die Motivation bei uns natürlich riesig“, so Balisy.

Straubing kontert stark

Und diese Motivation war dem Team von Trainer Tom Pokel anzumerken. Ohne Furcht spielte der Überraschungszweite auf. In der 12. Minute ging Straubing durch Kael Mouillierat in Führung. Und auch im zweiten Drittel gaben die Tigers Gas und brachten den Tabellenführer immer wieder in Schwierigkeiten. Mit schnellem Konterspiel überlisteten die Straubinger die Abwehr des EHC: In der 23. Minute erhöhte Tim Brunnhuber auf 2:0. Nach diesem Tor war Straubing die aktivere Mannschaft und spielte wie entfesselt. Vier Minuten vor Ende des zweiten Drittels traf erneut Mouillierat und erzielte sein fünftes Saisontor.

Kurzes Aufbäumen des EHC

Kurz nach Beginn des dritten Drittels nutzte München ein Überzahlspiel aus: Maximilian Kastner gelang der Anschlusstreffer für den Vizemeister. Die Gästen starteten eine Druckphase, doch nach einem Wechselfehler waren die Münchner in Unterzahl, was die Hausherren sofort ausnutzten und durch Antoine Laganière den Drei-Tore-Abstand wieder herstellten. Der EHC gab nicht auf - doch Straubing mit all seinen 5.000 Fans im Rücken stemmte sich gegen die Angriffbemühungen der Münchner. Kurz vor Schluss traf Fredrik Eriksson zum 5:1-Endstand.

Der Sieg der Straubinger war auch in der Höhe hoch verdient. München bleibt nach dem ersten Match des 12. Spieltags mit 33 Punkten dennoch deutlich an der Spitze. Straubing folgt nun mit neun Zählern Rückstand auf Rang zwei.