Eishockey: Straubing sorgt für die nächste Münchner Schlappe

Geht Tabellenführer ECH München auf der Zielgeraden zu den Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga die Luft aus? Nur drei Tage nach der 2:4-Heimpleite gegen die Nürnberg Ice Tigers gab's für die bisher so souveränen Münchner auch bei den Straubing Tigers eine Niederlage. 4:1 hieß es für die Hausherren am Ende im Eisstadion am Pulverturm.

Straubing zwei Drittel überlegen

Schon im ersten Drittel waren die Straubing Tigers die spielbestimmende Mannschaft, im zweiten haben sie ihre Überlegenheit auch in Tore umgemünzt. Taylor Leier (24.), Luke Adam (31.) und JC Lipon (37.) trafen für die Niederbayern, Ben Smith konnte aus Münchner Sicht zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzen. Nach zwei Dritteln führte Straubing aber absolut verdient mit 3:1.

München spielt erst in der Schlussphase mit

Während die Tigers diszipliniert ihr Spiel herunterspulten, war der Tabellenführer aus München weit von seiner Bestform entfernt. Es fehlte an Energie und Spielwitz. Erst im Schlussdrittel kam München etwas besser ins Match. Bei den wenigen Schüssen und Chancen präsentierte sich Straubing-Keeper Hunter Miska aber von seine Sahneseite.

Auf der Gegenseite sorgte Tylor Leier kurz vor dem Schluss (58.) für den 4:1-Endstand.