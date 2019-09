vor 9 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Deutsche Eishockey-Liga: Straubing gewinnt in Augsburg

Die Straubing Tigers sind nach einem Auswärtserfolg in Augsburg Verfolger Nummer eins von Tabellenführer München in der Deutschen Eishockey-Liga. Nürnberg verlor in Düsseldorf, Ingolstadt steht am Tabellenende.