Deutsche Eishockey-Liga: Neustart nach aufreibenden Monaten

Der Saisonstart wurde mehrfach verschoben, heute Abend geht es dann aber tatsächlich los in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Abgespeckt und mit schmalen Etats. Aber auch mit neuem Modus, neuen Gesichtern und vielen neuen Rahmenbedingungen.

"Keiner hätte sich bei unserem letzten Spiel am 8. März vorstellen können, dass so was überhaupt möglich ist", sagt Wolfgang Gastner, Geschäftsführer bei den Nürnberg Ice Tigers: "Die letzten Monate waren ein unfassbarer Kraftakt."

Klubs fehlen die Zuschauereinnahmen

Weil keine Fans in den Hallen sind, fehlen den Klubs bis zu 60 Prozent ihrer Einnahmen. Das geht auch an Profis nicht spurlos vorbei. Der Sommer 2020 war geprägt von Kurzarbeit und viel Ungewissheit.

"Ich habe mich drei Wochen mehr oder weniger verkrochen", erzählt Straubings Verteidiger Stefan Daschner: "Normalerweise ist es ja ein Job wie kein anderer. Aber diesmal gingen viele Leute in die Arbeit. Das hat man ihnen nicht genommen. Wir hatten das nicht mehr. Ich wusste nicht mehr wohin mit mir. Ich habe dann viel drüber nachgedacht, was ich denn jetzt eigentlich mache, wenn wir nicht spielen."

Junge Talente statt teure Transfers

Daschner hat einen Vertrag, andere hatten nicht so viel Glück. Die Vereine mussten massiv an der Kostenschraube drehen, in Straubing beispielsweise ging der Etat von knapp sieben auf 4,5 Millionen Euro runter. Staatshilfen und Sponsoren sind da ebenso mit eingerechnet wie die Gehaltskürzungen in den Ligen. Teure Transfers: fast überall Fehlanzeige.

Ligaweit gibt es deshalb einen neuen Trend zu beobachten: einen Run auf junge, preiswerte deutsche Talente. Muss aber nicht schlecht sein, findet Münchens Kapitän Patrick Hager: "Kann fürs deutsche Eishockey im Nachhinein eine Win-Situation sein, wenn jetzt neue junge Leute in die Liga gespült werden und die zeigen, dass sie auch im jungen Alter schon Verantwortung übernehmen können."

Neue Gesichter, neuer Modus

Nicht nur neue Gesichter gibt es, auch einen neuen Modus. Die Teams sind vorerst in eine Nord und in eine Südgruppe aufgeteilt. Besser als gar nichts, so Gastner. Denn: "Nicht spielen wäre keine Option gewesen."

Durch die Aufteilung in Nord und Süd und weniger Spieltage sollen Reisekosten und Kontakte minimiert werden. In den Hallen herrschen strenge Hygieneauflagen, jedes Team ist auf verschiedene Kabinen aufgeteilt – für den Fall der Fälle.

Kommt der, ist die Liga eng vernetzt, um zu wissen: "Wo kommt das her? Kommt's von einem freien Tag, kommt's vom Training oder einem Spieltag", sagt Straubings Sportboss Jason Dunham.

Liga ist unberechenbar wie nie

Die Spieltage werden für die Profis nicht einfach: Patrick Hager denkt sogar, dass dieses Jahr der Meister nicht unbedingt das Team sein muss, das sportlich am besten ist, sondern das, das ohne Fans am besten klar kommt.

"Wenn Du in Augsburg reinkommst und Dich pfeifen 6.000 Leute aus, da braucht Dich keiner zu Höchstleistungen anstacheln. Jetzt ist aber niemand in der Halle. Das ist eine große Herausforderung für uns Spieler und alle drum rum", sagt Hager.

Vielleicht, meint er mit einem Augenzwinkern, stehen ja "unsere Physios und Betreuer mit einer Trommel an der Bank." Ob es dazu kommt, man wird sehen. Fix ist aber eines: Die Liga ist unberechenbar wie nie - und das dürfte die Fans freuen, auch wenn sie vorerst außen vor bleiben.