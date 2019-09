Eishockey: Siege für München, Straubing und Augsburg

Mit vier Zählern haben auch die Straubing Tigers einen starken Start in die neue Saison erwischt. Die Niederbayern siegten am 2. Spieltag 3:2 nach Penaltyschießen bei den Iserlohn Roosters. Die Straubinger waren am 1. Spieltag mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung zu Hause gegen Krefeld in die neue Saison gestartet.