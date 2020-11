Eishockey-Saison: DEL will zurückkehren

Erst sollte die Deutsche Eishockey Liga Mitte September, dann Mitte November aufgenommen werden. Die positiven Zeichen der vergangenen Tage deuten darauf hin, dass es am Neustart kaum Zweifel geben dürfte. Am frühen Mittwochabend gaben die Kölner Haie noch ihre Zusage, zuvor hatte bereits Nürnberg, Ingolstadt und am Dienstag Augsburg, Straubing und Iserlohn als Wackelkandidaten mitgeteilt, sich finanziell abgesichert zu haben.

Es soll am Donnerstag in der außerordentlichen Gesellschafterversammlung mit den 14 beteiligten Clubs also vielmehr über das "wie" als das "ob" entschieden werden. Am Nachmittag will die DEL um Geschäftsführer Gernot Tripcke und den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Daniel Hopp wohl Modus und Startdatum bekannt geben. Derzeit steht der 18. Dezember im Raum.