Eishockey-Rekordtorjäger Patrick Reimer beendet Karriere

"Nach der wahrscheinlich schwierigsten Entscheidung meines Lebens bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es Zeit ist, die Schlittschuhe zum Ende der laufenden Saison an den berühmten Nagel zu hängen", teilte Patrick Reimer auf der Homepage der Nürnberg Ice Tigers mit.

Mehr als 1.000 Spiele, fast 400 Tore

Der 40-jährige Kapitän der Nürnberger ist einer von bisher erst acht Spielern, die 1.000 oder mehr Spiele in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) absolviert haben. Seit der Spielzeit 2021/22 ist Reimer Rekord-Torschütze der DEL. In bisher 1.050 Spielen traf er 390 Mal und lieferte 453 Assists.

"Ich weiß jetzt schon, dass mir jede Sekunde mit meinen Jungs in der Kabine, auf dem Eis und selbst im Bus fehlen wird. Dieser Sport hat mein Leben geprägt und mich Dinge erleben lassen, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte." Patrick Reimer auf der Homepage der Nürnberg Ice Tigers

Reimer, der beim EV Bad Wörishofen und dem ESV Kaufbeuren mit dem Eishockey begonnen hatte, debütierte im Dezember 2003 für die Düsseldorfer EG in der DEL. Die Rheinländer waren einer von nur zwei Profivereinen in seiner Karriere. 2012 war er zu den Nürnberg Ice Tigers gewechselt, die er zehn Jahre lang als Kapitän aufs Eis geführt hat.

Olympiasilber in Pyeongchang 2018

Reimer nahm mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft an mehreren Weltmeisterschaften teil. Karrierehöhepunkt aber zweifelsfrei die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang: Dort gewann er mit dem Team die Silbermedaille.

Reimers Rückennummer wird nicht mehr vergeben

Wie die Nürnberg Ice Tigers mitteilten, soll Reimers Rückennummer 17 nicht mehr vergeben werden. BIs zum Saisonende wird Reimer aber noch gewohnt engagiert für die Tigers aufs Eis gehen: "Noch ist es aber nicht an der Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen. Noch einmal Playoffs spielen und den Traum zu leben, ist das große Ziel, für das wir bis zum letzten Spiel alles geben werden." Der deutsche Meistertitel fehlt noch in Reimers Karriere.