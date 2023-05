Eishockey: Reimer zum DEB - Kühnhackl zurück in der DEL

DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer zieht es zum DEB. Der 40 Jahre alte Silbermedaillengewinner bei Olympia 2018 soll als sogenannter Development Coach die Nachwuchsmannschaften bei Lehrgängen und Turnieren unterstützen. Die Zusammenarbeit läuft vorerst bis Jahresende.

Tom Kühnhackl heuert in Mannheim an

Derweil kehrt der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl nach 13 Jahren in Nordamerika und Schweden in die DEL zurück. Der 31 Jahre alte Angreifer, Sohn des Idols Erich Kühnhackl, unterschrieb bei Adler Mannheim einen Dreijahresvertrag.

"Wenn ein Spieler wie Tom auf den Markt kommt, muss man nicht lange überlegen", sagte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara: "Tom ist ein Musterprofi, der für seinen Erfolg sehr hart gearbeitet hat. Aufgrund seines Charakters passt er perfekt in unser Team. Zudem weiß er ganz genau, was zu tun ist, um erfolgreich zu sein."

Kühnhackl, ausgebildet beim EV Landshut, gewann 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den Meistertitel in der nordamerikanischen Profiliga NHL, in den vergangenen beiden Spielzeiten stand er in Schweden bei Skelleftea AIK unter Vertrag.

Szuber wagt Anlauf in der NHL

Den umgekehrten Weg geht dagegen Junioren-Nationalspieler Maksymilian Szuber. Der 20 Jahre alte Verteidiger wechselt vom deutschen Eishockey-Meister EHC Red Bull München zu den Arizona Coyotes aus der nordamerikanische Profiliga NHL. Szuber unterschrieb einen sogenannten Entry-Level-Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren.

Szuber, der bei der vergangenen Junioren-WM zum deutschen Kader gehörte, war von den nahe Phoenix beheimateten Coyotes im vergangenen Jahr beim Draft an 163. Stelle gewählt worden. Für den Kader der kommenden Saison muss er sich allerdings noch in den Trainingscamps empfehlen.