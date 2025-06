Als erster Deutscher: Dingolfinger Sturm wird NHL-Cheftrainer

"Mission Gold", so hieß die WhatsApp-Gruppe der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei Olympia 2018 in Pyeongchang. Ein gewagter Name, aber einer, der sich letztlich ausbezahlte: Silber gewannen die deutschen Eishockey-Cracks, ihr größter Erfolg. Verantwortlich dafür: der gebürtige Dingolfinger Marco Sturm als Bundestrainer.

Er hängte das Wort "Glauben" in die Kabine. Und meinte damit den Glauben an Gold, aber auch den Glauben an sich selbst als Nationalteam. Seit dem selbst sehr selbstbewussten Sturm, der sein Amt 2015 übernahm, ordnet sich die Nationalmannschaft selbstbewusster weiter oben ein, der Lohn war später unter Harold Kreis auch WM-Silber 2023. Unterdessen hat Sturm nun sein eigenes großes Ziel erreicht.

Sturm hat einst für die Boston Bruins gespielt

Als erster Bayer, ja als erster Deutscher überhaupt ist er nun Cheftrainer einer Mannschaft in der stärksten Eishockey-Liga der Welt, der nordamerikanischen National Hockey League (NHL). Er übernimmt die Boston Bruins, für die er von 2005 bis 2010 als Stürmer gespielt hatte.

Sein lang gehegter Traum geht damit mit etwas Verspätung in Erfüllung, eigentlich hatte er mit solch einer Anstellung bereits nach dem Eishockey-Coup von Pyeongchang geliebäugelt. Doch damals, nach drei Jahren als Bundestrainer, fing er erst einmal als Assistenzcoach der Los Angeles Kings an der US-Westküste an (für die er nach Boston spielte). Über den Cheftrainerposten beim Farmteam der Kings, Ontario Reign, geht es nun zum sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger nach Boston an die Ostküste.

Bostons General Manager honoriert Sturm als "vielseitigen Trainer"

"Wir sind stolz, Marco zum 30. Headcoach der Bruins zu ernennen und heißen ihn in Boston willkommen", sagte General Manager Don Sweeney. "Marco hat uns bei jedem Schritt mit seiner Vorbereitung, Klarheit und Leidenschaft beeindruckt." Sturms Werdegang habe ihn zu einem "vielseitigen Trainer geformt, der diese Chance verdient hat".

Sturm selbst fühle sich "unglaublich geehrt", gerade nachdem er dort jahrelang auf dem Eis stürmte: "Boston hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt, und ich weiß, wie viel dieses Team der Stadt und unseren Fans bedeutet. Ich habe diese Leidenschaft als Spieler gespürt und kann es kaum erwarten, hinter der Bank zu stehen." Nun geht es für ihn darum, den 2015 in Deutschland geweckten "Glauben" an den Erfolg auch in Boston zu verbreiten, wo die Bruins auf den ersten Titel seit 2011 hoffen.