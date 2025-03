Tigers im Playoff-Viertelfinale – Nürnberg muss nachsitzen

Die Straubing Tigers stehen nach einem 1:0 Auswärtserfolg bei den Löwen Frankfurt im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In Schwnningen hingegen haben die Nürnberg Ice Tigers verloren und müssen ins entscheidende dritte Spiel gegen die Wild Wings.

Straubing diszipliniert im "Schachspiel"

Das entscheidende Tor für Straubing gegen die Hessen erzielte Josh Melnick in der 41. Minute im Powerplay der Niederbayern. Tigers-Trainer Craig Woodcroft würdigte im Interview mit MagentaSport die Leistung seiner Mannschaft. Sein Team sei in einem "Schachspiel" diszipliniert und ruhig geblieben und habe eine richtig starke Leistung abgeliefert.

Die Statistik unterstreicht diese Aussage, die Tigers haben in Frankfurt 32 Schüsse auf das Tor der Löwen abgegeben – doppelt so viele wie die Gastgeber. Auch der Siegtorschütze Josh Melnick wertet den Erfolg der Straubing Tigers als verdienten Sieg. Die Tigers hätten diszipliniert gespielt, müssten sich aber gegen Berlin weiter steigern.

Gegner der Straubing Tigers im Playoff-Viertelfinale ist ab dem kommenden Sonntag (16.3. / 16.30 Uhr) der amtierende Deutsche Meister Eisbären Berlin. Die Eisbären haben die Hauptrunde als Tabellenzweiter beendet, alle vier Saisonspiele bisher haben die Tigers verloren. In der vergangenen Saison gab es ebenfalls eine Playoff-Serie der Tigers gegen die Eisbären. Im Halbfinale mussten sich die Niederbayern 1:4 geschlagen geben.

Nürnberg - Schwenningen 1:1 nach Spiel zwei

Die Nürnberg Ice Tigers haben das zweite Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings mit 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) verloren. Nachdem es nach dem zweiten Drittel schon 2:1 für den Gastgeber Schwenningen stand, warfen die Franken alles nach vorne, doch immer wieder stand Goalie Joacim Eriksson im Weg.

In den Schlussminuten nahmen die Nürnberger ihren Torhüter vom Eis, doch sie verloren vorne die Scheibe und Brandon McMillan traf in der 60. Minute zum 3:1-Endstand. Durch den 3:1-Sieg erzwingen die Wild Wings ein drittes Spiel. Das findet am Donnerstag (13.03.2025) in Nürnberg statt. Der Sieger dieses Spiel trifft dann in den Playoffs auf den ERC Ingolstadt.