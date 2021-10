Eishockey: Philipp Grubauer will mit Seattle die NHL aufmischen

Verhandlungen in Colorado blieben aus

Colorado, das ist sein alter Verein gewesen. Seit 2018 hatte Grubauer dort gespielt - und das vor allem vergangene Saison sehr erfolgreich. Die meisten Spiele aller Torhüter ohne Gegentor, bei der Wahl zum Torwart der Saison kam der Rosenheimer auf Rang drei. Dennoch habe der Verein nie mit ihm über einen neuen Vertrag verhandelt, beklagte Grubauer.

Doch dann kam der Anruf aus Seattle. Neue Stadt, neuer Verein und eine komplett neue Erfahrung. Denn Profi-Eishockey hat es in Seattle seit 1975 nicht mehr gegeben. Dennoch ist die Euphorie riesig. 60.000 Fans stehen auf der Warteliste für Dauerkarten. Aber für Grubauer und Co. geht nicht um das Erlebnis, sondern natürlich um das Ergebnis.

“Wir betreten hier natürlich Neuland, aber, wir wollen natürlich auch was aufbauen in den nächsten Jahren. Wir spielen hier, um den Stanley Cup zu gewinnen und nicht einfach nur, um dabei zu sein. Schauen wir mal”. Philipp Grubauer

NHL-Duell mit Teamkollegen Draisaitl

Grubauer und Seattle spielen in einer Division mit den Edmonton Oilers, dem Verein von Stürmerstar Leon Draisaitl. Es wird also zu etlichen Duellen zwischen dem Rosenheimer und dem prominenten Kölner kommen. “Grubi ist ein super Torwart, hat eine super Karriere gehabt bis jetzt. Hoffentlich geht das so weiter. Hoffentlich hat er den gleichen Erfolg in Seattle", äußerte sich Draisaitl, der 2020 zu Deutschlands Sportler des Jahres gekürt wurde und wie Grubauer zur Weltklasse gehört.

Im Februar werden beide Teamkollegen sein - bei den Winterspielen in Peking. Für Grubauer und Draisaitl wird es die Olympia-Premiere.

Sturm, Greiss, und Co.: Weitere deutsche Spieler in der NHL

Im Schatten von Draisaitl und Grubauer hat sich auch Nico Sturm in der nordamerikanischen Profiliga einen Stammplatz erkämpft. Bei den Minnesota Wild will der Augsburger mehr Verantwortung übernehmen als in der vergangenen Saison, als er in 57 Spielen 12 Tore erzielte.

Torhüter Thomas Greiss spielt wie Verteidiger Moritz Seider für die Detroit Red Wings. Mit 35 Jahren ist der Füssener der älteste Deutsche in der NHL und der älteste Spieler im Kader der Red Wings.

Tim Stützle war 2020 im Draft an dritter Position ausgewählt worden - so früh wie von den Deutschen nur Draisaitl vor ihm. Auf Anhieb etablierte sich der 19 Jahre alte Stürmer bei den Ottawa Senators und will seine gute Debütsaison nun bestätigen.

Auch jüngere deutsche Profis wollen NHL-Debüt feiern

Moritz Seider wurde in der vergangenen Saison erst als bester Verteidiger in der starken schwedischen Liga, dann sogar als bester Verteidiger der Weltmeisterschaft geehrt. Nun will der 20-Jährige endlich sein Debüt für Detroit in der NHL geben.

Die beiden 19-jährigen Stürmer-Talente Lukas Reichel und John-Jason Peterka wirbelten bei der WM 2021, bei der Deutschland überraschend starker Vierter wurde, als Youngster im Nationalteam. Beide hoffen auf ihre NHL-Debüts, beide starten die Saison aber in der unterklassigen AHL - ein gewöhnlicher Schritt für junge Spieler.

In der AHL wollen sich auch die Nationalspieler Leon Gawanke (22) und Marc Michaelis (26) empfehlen. Wie es mit Tobias Rieder (28) weitergeht, war kurz vor dem Saisonauftakt offen. Der Stürmer fiel zuletzt bei einem Probetraining der Anaheim Ducks durch.