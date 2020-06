03.06.2020, 14:42 Uhr

Eishockey: Passau Black Hawks steigen in Oberliga auf

Jetzt steht es fest: Bayernligist Passau Black Hawks darf in die Eishockey-Oberliga aufsteigen. Die Passauer profitierten von einem Überhang an Mannschaften in der Bayernliga und gleichzeitig zu wenig Teams in der Oberliga.