Eishockey ohne Fans: DEL2 und Oberliga starten in die Saison

Verspätet und unter strengen Corona-Auflagen starten am Freitag, 6. November, die DEL2 und die Eishockey-Oberliga in eine ungewisse Saison. Unterdessen ist der Spielbetrieb in der Eliteliga DEL nach wie vor nicht gesichert. Mitte November wollen die Clubs, darunter auch die Straubing Tigers, beraten, wie und ob ein Spielbetrieb der höchsten deutschen Liga Mitte Dezember beginnen könnte.

Statt Fans Plüsch-Bären auf der Tribüne

In der DEL2, in der 14 Mannschaften spielen, ist der EV Landshut der einzige Vertreter aus Ostbayern. Der Club hat sich unter anderem die Dienste von Nationalspieler Felix Schütz gesichert. Ihr Auftaktspiel bestreiten die Landshuter am Freitag um 20 Uhr in Crimmitschau. Am Sonntag (17 Uhr) spielt Landshut dann zum ersten Mal daheim, dann kommt der absolute Titelfavorit Frankfurt.

Fans dürfen zwar nicht ins Stadion, unterstützt wird der EV Landshut aber von einer großen Teddybären-Gruppe auf der Tribüne. Fans können und konnten einen "NovemBär" kaufen, der vom Club im personalisierten Trikot auf der Tribüne platziert wird. Sobald wieder Fans zugelassen sind, können die Bären-Eigentümer entscheiden, ob sie das Plüschtier behalten oder einer sozialen Einrichtung spenden wollen. Laut dem EVL sind bereits mehr als 500 "NovemBären" verkauft worden.

Vier Teams aus Ostbayern in der Oberliga

In der Oberliga Süd spielen mit Deggendorf und Passau zwei Clubs aus Niederbayern und mit Weiden und Regensburg zwei Vereine aus der Oberpfalz. Erst vor wenigen Tagen wurde der dritten Liga im deutschen Eishockey offiziell der Status einer Profi-Liga zugestanden, so dass die Spiele trotz der derzeit geltenden Corona-Einschränkungen stattfinden können. Amateursport ist derzeit ja nicht gestattet.

Die Clubs müssen sich dennoch an strenge Auflagen halten. So sind auch hier derzeit keine Zuschauer in den Hallen zugelassen. Darüber hinaus ist unsicher, wie weit der geregelte Ligenspielbetrieb durch Quarantänemaßnahmen gestört wird. Bereits in der Vorbereitung sind immer wieder Partien ausgefallen, weil Mannschaften unter Quarantäne standen.

Erstes Spiel für Liga-Neuling Passau

Liga-Neuling EHF Passau Black Hawks spielt zum Saisonauftakt zunächst auswärts. Die Niederbayern treten am Freitagabend beim Traditionsclub SC Riessersee an. Ein Passauer Punktgewinn dort wäre eine Überraschung. Die Black Hawks waren zuletzt 2012 in der dritten deutschen Eishockeyliga vertreten. Danach zog sich der Club aus finanziellen Gründen zurück und startete in der Bezirksliga neu. Nach der vergangenen Saison stieg Passau am sogenannten Grünen Tisch in die Oberliga auf. Die Vorbereitung wurde durch eine zweiwöchige Quarantäne der Mannschaft kurz unterbrochen. Der Deggendorfer SC hat am ersten Spieltag der Oberliga Süd spielfrei. Das Team erwartet am Sonntag um 18.45 Uhr die Blue Devils Weiden.

Regensburg startet in Selb

Die Eisbären Regensburg stehen am Freitag um 20 Uhr vor einer hohen Auswärtshürde bei den Selber Wölfen. Die Oberfranken sind einer der Titelfavoriten, während die Eisbären im oberen Mittelfeld der Tabelle zu finden sein sollten.

Weiden empfängt Rosenheim

Die Blue Devils Weiden erwarten zum Saisonauftakt am Freitag um 20 Uhr die Starbulls Rosenheim. Auch in dieser Partie ist das oberpfälzische Team in der Außenseiterrolle. Unter anderem musste Weiden die Vorbereitung wegen einer zweiwöchigen Quarantäne unterbrechen. Mehrere Spieler der ersten Mannschaft und im Nachwuchsbereich waren positiv getestet worden.