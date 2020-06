Eishockey: Nürnberg plant mit Fischöder die Zukunft

Fischöder seit 2001 in Mannheim

Die Verpflichtung von Fischöder, über die zuvor bereits berichtet wurde, war nötig geworden, nachdem der bisherige Trainer Kurt Kleinendorst ein Angebot für einen neuen Vertrag abgelehnt hatte.

"Meine Vorfreude ist riesig", sagte Fischöder. "Für mich ist das eine Riesenmöglichkeit. Es ist nicht selbstredend, dass ein Nachwuchstrainer die Möglichkeit bekommt, eine DEL-Mannschaft zu trainieren und dann sofort das Vertrauen für einen so langen Zeitraum bekommt. Jetzt liegt es an mir und an uns als Team, uns so aufzustellen, dass wir eine lange Zukunft haben."

Gutes Händchen für den Nachwuchs

Der Trainer baute bei den Adlern Mannheim das Nachwuchsprogramm mit auf und gewann unzählige Titel mit diversen Jugendteams. Er trainierte auch die NHL-Stars Leon Draisaitl und Dominik Kahun sowie die heutigen Ice-Tigers-Profis Tim Bender und Joachim Ramoser im Nachwuchs.

Fischöder kommt von den Adlern Mannheim, wo er das Nachwuchsteam der "Jungadler" trainierte und sechs Mal in Folge zur Deutschen Meisterschaft geführt hat. Seit 2001 war er in verschiedenen Funktionen bei den Mannheimern. Daneben ist Fischöder seit sieben Jahren Nachwuchstrainer beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB).