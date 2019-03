Eishockey: Nürnberg verliert Marathonspiel, Straubing ist raus

Die Nürnberger verloren das zweite Spiel in der "Best-of-Three"-Serie gegen die Fishtown Penguins Bremerhaven. 4:3 in der zweiten Overtime siegten die Pinguine bei den Tigern am Freitagabend (08.03.19), nachdem Nürnberg am Mittwoch auswärts 3:1 triumphiert hatte. Das Spiel war die achtlängste Partie in der Geschichte der DEL. Die entscheidende dritte Partie findet am Sonntag wieder in Bremerhaven statt.

Die Ice Tigers sahen schon wie der sichere Sieger aus. Im Schlussdrittel verspielten sie allerdings eine 3:0-Führung. Bremerhaven konnte in nur sieben Minuten zum 3:3 ausgleichen, es ging in die Overtime - und dort wurde es rabiat. Im munteren Wechsel sammelten die Teams Zeitstrafen, Nürnberg vier Mal, Bremerhaven zwei Mal. Doch das entscheidende Tor wollte nicht fallen. Eine zweite 20-Minuten-Overtime musste her.

Und auch da machten sich die Nürnberger das Leben mit Zeitstrafen unnötig schwer. Shawn Lalonde musste gleich zu Beginn für vier Minuten raus, kaum wieder auf dem Eis für die nächsten zwei. Wieder überstanden die Ice Tigers alle kritischen Phasen unbeschadet. Als sich alle Fans schon auf eine weitere Verlängerung einstellten, schlug Bremerhaven doch noch zu. Nach insgesamt 99 Minuten und 14 Sekunden Spielzeit traf Maxime Fortunus zum 4:3-Gästesieg.

Nürnberg Ice Tigers - Pinguins Bremerhaven 3:4 n.2.V. (2:0,0:0,1:3)

Schiedsrichter: Aleksi Rantala (Finnland)/Marian Rohatsch (Lindau)

: 6.803 Tore: 1:0 Pföderl (8:32), 2:0 Brown (9:12), 3:0 Segal (43:05), 3:1 Hooton (44:15), 3:2 Feser (44:31), 3:3 Weber (51:23), 3:4 Fortunus (99:14)

Straubing unterliegt Vorjahresfinalist Berlin

Der vorletzte Viertelfinalist steht bereits fest. Die Straubing Tigers verloren auch das zweite Spiel gegen den früheren Meister Berlin. 2:4 (0:2,1:1,1:1) unterlag Straubing auswärts bei den Eisbären, die im Viertelfinale stehen. Das erste Spiel am Mittwoch hatte Straubing zu Hause 2:3 in der Overtime verloren.

Nürnberg und Bremerhaven ermitteln den letzten Viertelfinalteilnehmer der DEL. Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen eins bis sechs waren direkt qualifiziert, zwei weitere Plätze wurden und werden in den Duellen zwischen dem Tabellensiebten und - zehnten (Bremerhaven und Nürnberg) sowie dem Tabellenachten und - neunten (Straubing und Berlin) ausgespielt.

Viertelfinale mit vier bayerischen Teams möglich

Die Viertelfinalspiele der DEL beginnen am kommenden Dienstag. Die Augsburger Panther spielen zunächst zu Hause gegen die Düsseldorfer EG. Der ERC Ingolstadt ist zu Gast bei den Kölner Haien. Die Nürnberg Ice Tigers würden - wenn sie gegen Bremerhaven gewinnen - auf die Adler Mannheim, den Tabellenersten der regulären Saison, treffen. Meister München würde dann in einer Neuauflage des Vorjahresfinales gegen die Eisbären Berlin spielen. In der vergangenen Saison setzte sich München erst nach sieben Finalspielen durch.

Verliert Nürnberg gegen Bremerhaven, wären die Norddeutschen der Gegner der Münchner. Berlin müsste gegen Mannheim ran. Alle Play-off-Partien ab dem Viertelfinale werden im Modus "Best-of-Seven" ausgetragen.