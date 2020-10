Eishockey: Nürnberg Ice Tigers überstehen Saison trotz Corona

Die Nürnberg Ice Tigers haben der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) eine "definitive" Zusage für die Teilnahme an neuen Saison gegeben. Dank eines "riesigen Kraftakts aller Partner, Mitarbeiter und unserer Mannschaft in den vergangenen Monaten", sei der Start gesichert. Dies teilte Geschäftsführer Wolfgang Gastner mit.

Virtuelle Tickets und Retter-Shirts

Gastner betonte, dass die Ice Tigers auch für eine komplette Saison ohne Zuschauer Planungssicherheit hätten. Hauptsponsor und "zusätzlichen Gehaltsverzichte" gehören Genauso zum Rettungspaket wie eine geplante Unterstützungskampagne mit virtuellem Ticketverkauf und Saisonretter-T-Shirts und -Trikots.

"Derzeit arbeiten wir auch schon an neuen digitalen Formaten, um unsere Fans bei Heimspielen trotz einer möglicherweise leeren Halle ganz nah an die Mannschaft heranbringen zu können." Ice-Tigers-Geschäftsführer Wolfgang Gastner

Zehn Spieler bei anderen Klubs im Einsatz

Die Saisonvorbereitung soll am 1. Dezember beginnen, bis dahin haben die Ice Tigers noch einige Spieler verliehen. Nationaltorwart Niklas Treutle spielt vorübergehend bei den Towerstars Ravensburg, Goalie Ilya Sharipov bei den Eisbären Hamm. Insgesamt haben die Nürnberger einschließlich DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer zehn Spieler an unterklassige Vereine ausgeliehen. Stürmer Jack Skille hat den Klub dagegen komplett verlassen und wechselte zum EC Salzburg.

Nürnberg nicht bei Testturnier am Start

Nach derzeitiger Planung will die DEL die neue Saison am 18. Dezember beginnen. Der Starttermin wurde schon zwei Mal verschoben. An einem vorgezogenen Testturnier vom 11. November bis zum 12. Dezember nehmen die Nürnberger nicht teil. Nur acht von 14 DEL-Klubs nutzen diese Saisonvorbereitung.