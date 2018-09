Eishockey: Nürnberg Ice Tigers haben hohe Ziele

Letzte Saison waren sie lange Tabellenführer, und hatten in den Playoffs im Halbfinale gegen die Eisbären viel Pech – ansonsten wäre den Nürnbergern der Titel absolut zuzutrauen gewesen. Doch die Mannschaft hat sich stark verändert.

Das ist neu

Zunächst mal der Trainer: Kevin Gaudet heißt er, hat lange erfolgreiche Jahre in Bietigheim hinter sich und den Nürnbergern laut Olympiaheld Patrick Reimer schon mal seinen eigenen Stempel aufgedrückt: "Wir haben das System ein bisschen verändert. Jetzt spielen wir auch in der eigenen Zone Mann gegen Mann."

Was auch auffällt: Diesmal gibt es zum Saisonstart keine Altstars aus der NHL wie in den letzten Jahren. Dafür Stürmer, die die Liga gut kennen und sicher treffen: Wie Will Acton oder Brandon Buck. Muss gar nicht mal schlecht sein, glaubt Leo Pföderl: "Das ist bestimmt ein Vorteil. Es schadet nie, wenn man in dieser Liga schon Erfahrung gesammelt hat."

Der Schlüsselspieler

Apropos Leo Pföderl. Der 33 Tore-Mann der letzten Saison ist der Schlüsselspieler der Ice Tigers, das sieht auch Patrick Reimer so, denn der 25-jährige Pföderl hat nicht nur einen Torriecher, sondern wird immer mehr zum Leader. "Mich freut seine Entwicklung unglaublich. Er arbeitet sehr hart an sich und ist wahrscheinlich unser wichtigster Spieler."Zumal mit dem Abgang von Yasin Ehliz in die NHL und dem Karriereende von Steven Reinprecht wichtige Torschützen fehlen. Die Erwartungen an Pföderl sind deshalb umso höher, aber: "Ich habe ein ganz gutes Gefühl, weil ich schon in den letzten Jahren viele Tore gemacht habe. In der Champions League hat sich das jetzt bestätigt. Ich hoffe schon, dass wieder einige reingehen", so der Torjäger.

Die Prognose

Die Defensive ist eingespielt, in der Offensive wurde Toppersonal geholt – aktuell gibt’s bei den Ice Tigers zwar noch ein paar Verletzungssorgen, ein Platz unter den Top 3 ist den Franken aber am Ende der Hauptrunde durchaus zuzutrauen. Die Playoffs finden definitiv mit Nürnberg statt.