Eishockey: Nico Sturm bringt den Stanley Cup nach Augsburg

Es hat schon ein wenig gedauert, bis der Eishockey-Spieler Nico Sturm alle Glückwünsche beantworten konnte. Ende Juni gewann der NHL-Spieler mit Colorado Avalanche den Stanley Cup, die größte Vereinstrophäe der Welt in seinem Sport.

Da trudelten natürlich so einige SMS, Whats-App- oder Instagram-Nachrichten ein. Es kamen auch Nachrichten "von Leuten, von denen ich wirklich schon sehr, sehr lange nichts mehr gehört habe", sagt er. Und so dauerte es bis zur vergangenen Woche, ehe er alles abgearbeitet hatte.

Noch ist unklar, ob Sturms Zeit in Colorado weitergeht

Ansonsten hat sich aber nicht viel verändert im Leben des Nico Sturm, der "immer noch derselbe Typ" wie zuvor sei, sagte er in einem digitalen Mediengespräch. "Nur dass jetzt Stanley-Cup-Sieger davorsteht." Und das sei ihm schon sehr viel wert: "Ich habe zu meiner Freundin gesagt: Wenn meine Karriere morgen vorbei ist, dann könnte ich damit leben. So viel bedeutet das einem."

Auch wenn die Karriere des 27-Jährigen natürlich am besten noch sehr lange weitergehen soll. Aktuell ist jedoch unklar, ob Sturm weiter für das beste NHL-Team spielen wird, sein Vertrag in Denver endete nach der Saison. Er steht aktuell mit mehreren Teams in Kontakt. Klar ist: "Ich würde sehr gerne nach Colorado zurückkommen", sagte Sturm, der erst Mitte März von Minnesota Wild zum Stanley-Cup-Sieger gewechselt war.

Am 23. Juli soll der Stanley Cup nach Augsburg kommen

Jeder Eishockey-Spieler, der diese Trophäe einmal gewinnt, darf sie auch für einen Tag ganz für sich haben. Das will die Tradition so, einige entführen sie in ihre Heimat. Philipp Grubauer brachte den Cup daher einmal im Sommer 2018 nach Rosenheim, Tom Kühnhackl zuvor schon nach Landshut. Nach den Stippvisiten in Ober- und Niederbayern erreicht der Pokal nun also Schwaben, genauer: Sturms Heimatstadt Augsburg. Am 23. Juli soll es so weit sein, das stehe zu 95 Prozent fest, berichtete der Mittelstürmer.

Tags zuvor präsentiert Colorados Torhüter Pavel Francouz den Stanley Cup in Pilsen, dann wird er die Grenze nach Deutschland passieren. Vermutlich wird Sturm dann an seinem Stanley-Cup-Tag das Rathaus besuchen, aber auch das Curt-Frenzel-Stadion der Augsburger Panther. Dabei sollen auch die Fans dem Pokal nahe kommen dürfen. Abends soll dann eine private Fete im Sturmschen Garten steigen.