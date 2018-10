Eishockey: NHL-Torpremiere für Münchner Dominik Kahun

"Alle Emotionen sind aus mir raus. Ich war sicher der glücklichste Mann auf dem Eis", sagte der Stürmer nach seinem Premierentor zum zwischnezeitlichen 2:0. Dass die Chicago Blackhawks am Ende 3:4 nach Verlängerung bei Minnesota Wild verloren - egal. Den sein wuchtiger Schlagschuss mit großer Präzision und Wucht unter die Latte zeigte den Mitspielern und Fans: Der Bayern ist einer, der vor einer großen Zukunft steht.

Kahun selbst sagte nur bescheiden: "Ich denke, ich habe ihn ganz gut getroffen." So zurückhalten er an den Reportermikrofonen ist, so unbekümmert agiert der 23-Jährige schon auf dem Eis. Was Chicago in dieser Saison leisten kann, da sind sich die Experten noch uneinig. Aber bei Kahun sind sich alle sicher: Die Verpflichtung des schnellen und trickreichen Bayern war eine gute Entscheidung.

Kahun sammelte schon drei Scorerpunkte in den ersten vier Spielen, er versteht sich auch in Chicagos erster Sturmreihe fast schon blind mit Kapitän Jonathan Toews und Alex DeBrincat. "Ich genieße es, mit den beiden zusammenzuspielen", sagt Kahun, der für seine Mitspieler ein großer Unbekannter war. Der Name seines Sturmpartners sei ihm vor der Verpflichtung überhaupt kein Begriff gewesen, gab Toews zu.