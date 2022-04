Eishockey-Nationalteam: "King Kahun" kehrt nach Bayern zurück

Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm trifft in Rosenheim auf die Schweiz. Dafür reist auch der frühere NHL-Profi Dominik Kahun (SC Bern) gerne nach Bayern: "Es macht immer Spaß in der Heimat zu spielen. Und ich freu mich total auf die Spiele," so der Center.

"Kleiner Prinz" bis "King Kahun"

Von 2014 bis 18 hatte Kahun auch in München den Puck über das Eis gejagt. In der Landeshauptstadt bekam der 1,80 Meter große Wirbelwind den Spitznamen "kleiner Prinz", wurde Olympia- Silberheld und in Nordamerika zwischenzeitlich zum "King Kahun".

Denn die sportliche Reise führte ihn über Chicago, Pittsburgh, Buffalo und Edmonton. Er bestritt 126 Spiele in der besten Liga der Welt, an der Seite von absoluten Superstars. Doch aktuell ist er in Wartestellung beim HC Bern: Manche haben gesagt: "Das ist ein Rückschritt für Dich! Aber es war genau die richtige Entscheidung für mich, der richtige Weg. Vor allem weil ich jetzt mein komplettes Selbstvertrauen wieder gefunden habe."

Denn was Kahun in der besten Liga der Welt gefehlt hat, das waren nicht die exzellente Technik, Fleiß und spektakuläre Tore. Gefehlt hat die passende Nische und ein wenig Wertschätzung.

Plötzliche Teamwechsel gehören dazu

Trotz guter Leistungen wurde er von Pittsburgh nach Buffalo geschickt, und das zu einem weitaus schwächeren Team. "Am Anfang dachte ich mir auch: Bin ich zu schlecht für die Mannschaft? Wollen die mich weghaben? Aber jetzt ist ja einige Zeit vergangen und dadurch, dass ich ja auch länger da war, weiß ich jetzt: Es gehört dort dazu.", erklärt Kahun.

"Man kann auch sehr gut spielen und wird getradet. Weil die Mannschaften vielleicht denken: Vielleicht muss man dann zu viel ausgeben für den Spieler." Es folgte eine Saison in Edmonton im Schatten der Megastars Leon Draisaitl und Connor Mac David. Doch ein Anschlussvertrag: Fehlanzeige!

Kahun will unverzichtbar werden

Kahun fasste deshalb einen Entschluss: In Europa körperlich noch mal zulegen, auch mental. Unverzichtbar werden, so wie die großen Idole, mit denen er die Kabine geteilt hat: "Sidney Crosby und Jonathan Toews hab mir einfach gezeigt, wie hart sie arbeiten, was sie für Leader sind. Jeden Tag kommen sie in die Kabine, kümmern sich darum, dass es jedem gut geht. Sie holen das Beste aus jedem raus."