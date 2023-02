Eishockey-Nationalmannschaft: Vorbereitungsspiele in Bayern

Die deutsche Eishockey Nationalmannschaft trägt im Rahmen der WM-Vorbereitung im April und Mai drei Vorbereitungsspiele in Bayern aus. Am 20.4. empfängt die DEB-Auswahl in Deggendorf Österreich, zwei Tage später wird in Landshut gegen Österreich getestet. Den Abschluss der Vorbereitung bildet die WM-Generalprobe gegen die USA am 9. Mai in München. Am 10. Mai wird die deutsche Mannschaft nach Tampere (Finnland) reisen. Das erste Gruppenspiel steigt zwei Tage später gegen Schweden. Die WM findet neben Tampere auch in Riga (Lettland) statt.

Deggendorf freut sich auf die Nationalmannschaft

Bereits 2019 hatte die Deutsche Eishockeynationalmannschaft in Deggendorf gegen Österreich gespielt. Länderspiele seien an allen Standorten heiß begehrt, so der Oberligist Deggendorfer SC in der Mitteilung, deswegen sei es alles andere als leicht, die DEB-Auswahl ins Stadion zu bekommen. Allerdings scheinen sich Auswahlteams des DEB in Deggendorf wohl zu fühlen. Zuletzt hatte die U17-Auswahl einen Lehrgang in Niederbayern abgehalten und dabei dreimal gegen das Team der Slowakei gespielt.

Partie gegen Österreich "Prestige-Duell"

Das Eishockeyländerspiel in Deggendorf findet im Rahmen der Vorbereitung auf die WM in Finnland und Lettland statt (Tampere und Riga). Das österreichische Nationalteam wird dabei nach Auskunft des DSC eine komplette Woche in Deggendorf sein. "Sportlich ist das Spiel gegen unsere Nachbarn immer ein heißes Prestige-Duell, bei dem wir uns schon heute auf einen tollen Eishockeyabend freuen“, so DSC-Geschäftsführer Stefan Liebergesell.

DEB zufrieden mit Testspielgegnern

Auch beim Deutschen Eishockey Bund (DEB) ist man zufrieden mit den Testspielgegnern für die Vorbereitung. Den Start in diese bildet zwei Tests gegen Tschechien am 13. und 15. April. Nach den Partien in Deggendorf und Landshut, reist die Mannschaft von Neu-Bundestrainer Harold Kreis für zwei Spiele in die Slowakei.

"Wir freuen uns auf eine WM-Vorbereitung mit vier sehr guten Gegnern. Mit Tschechien, dem Bronzemedaillengewinner der letzten Weltmeisterschaft, wartet zu Beginn gleich eine große Herausforderung auf uns", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast: "In Phase zwei treffen wir im Derby mit Österreich auf eine robuste Mannschaft. Die Slowakei ist ein Gegner, welcher vom Tempo immer auf einem internationalen Top Level unterwegs ist." Das letzte Spiel in München sei dann "ein absolutes Highlight und nochmal ein super Abschluss einer sehr anspruchsvollen WM-Vorbereitung".