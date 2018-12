Eishockey: München verliert Spitzenspiel gegen Mannheim

Die Adler Mannheim konnten durch den Sieg ihre Negativserie von zuletzt vier Niederlagen in Folge stoppen und bleiben an der Spitze. Mannheim baute die Tabellenführung auf vier Zähler vor dem EHC München aus.

Die Münchner rutschten auf Tabellenplatz drei ab, weil die Augsburger Panther, bisher Tabellenfünfter, durch einen Heimsieg gegen die Iserlohn Roosters um einen Punkt am Meister vorbeizogen. Der ERC Ingolstadt, unverändert auf Platz sechs, half den Münchnern, dass es nicht noch weiter nach unten ging: Die Ingolstädter gewannen auswärts beim bisherigen Dritten Düsseldorfer EG, die dadurch auf Platz vier ist.

Torhüter im Fokus

Vor 6.142 Zuschauern in der Münchner Olympiahalle zeigten beide Teams unterhaltsames Offensiv-Eishockey, doch die beiden Torhüter Danny aus den Birken (München) und Dennis Endras (Mannheim) hielten nicht nur in der regulären Spielzeit, sondern auch in der Verlängerung stark. Im Penaltyschießen verwandelte Mannheims Luke Adam den entscheidenden Puck.

Der 26. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga im Überblick