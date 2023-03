Eishockey: München und Ingolstadt wollen ins DEL-Finale

"Die top vier Mannschaften sind alle aus einem Grund mit dabei. Da brauchen wir nichts auf die leichte Schulter nehmen", sagt Münchens Kapitän Patrick Hager vor der DEL-Halbfinalserie seines EHC gegen die Grizzlys Wolfsburg. Vor einem Jahr gab es dieses Duell schon einmal: München konnte damals im Halbfinale vier Spiele am Stück gewinnen.

München hat einen Plan: Vollgas mit vier Reihen

Die Niedersachsen bringen diesmal allerdings viel frische Euphorie mit. Im Viertelfinale schaltete die Mannschaft um den brandgefährlichen Tyler Morley die Straubing Tigers aus. EHC-Verteidiger Konrad Abeltshauser glaubt deshalb, dass die Grizzlys "mit Hummeln im Arsch in München ankommen".

Münchens Plan: Mit vier Reihen Vollgas geben, besser reinkommen als in die Viertelfinalserie, als man gegen die Fischtown Penguins aus Bremerhaven ein 0:2 aufholen musste. Der Schlüssel zum Erfolg gegen Wolfsburg ist wohl die Disziplin. Kein anderes Team ist in Überzahl so erfolgreiche wie Wolfsburg.

Ingolstadts Pietta: "Schwer gegen uns zu gewinnen"

Auch der ERC Ingolstadt muss in seiner Serie gegen Mannheim hellwach sein. Drei von vier Partien in dieser Saison ging an die Adler. "Mannheim ist sehr strukturiert, hat ein gutes Powerplay und ein gutes Unterzahlspiel. Dementsprechend ist es immer schwer, gegen sie zu gewinnen. Aber es ist auch schwer, gegen uns zu gewinnen, so ein selbstbewusster Daniel Pietta.