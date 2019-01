Eishockey: München steht im Finale der Champions Hockey League

In einer zeitweise hochklassigen Partie gingen zunächst die Gastgeber in Führung (14.). Doch München antwortete schnell und kam durch Stürmer Maximilian Kastner zum schnellen Ausgleich (17.). Fünf Sekunden vor der Drittelpause brachte dann Yannic Seidenberg den deutschen Meister sogar in Führung. Das zweite Druittel endete 0:0. Die Entscheidung musste also im Schlussabschnitt fallen.