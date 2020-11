Eishockey: München schlittert gegen Schwenningen

Kantersieg für Wolfsburg Grizzlies

Am Samstag waren die Grizzlys Wolfsburg mit einen Kantersieg in das Turnier gestartet. Gegen ein Rumpfteam der Düsseldorfer EG schoss die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Pat Cortina ein 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) heraus. Bei der DEG fehlte Trainer Harold Kreis aus persönlichen Gründen, ihn vertrat sein Assistent Thomas Dolak an der Bande. Ihm standen nur 15 Feldspieler, darunter mehrere Nachwuchsspieler, zur Verfügung.

Entscheidung über Start der DEL am Donnerstag

Am MagentaSport Cup nehmen acht der 14 DEL-Klubs teil. Der Wettbewerb ist ein Testlauf für den Liga-Alltag in Coronazeiten. Am kommenden Donnerstag (19.11.2020) entscheiden die Klubs, ob und mit wie vielen Teams die DEL am 18. Dezember in die bereits zweimal verschobene Saison starten wird.