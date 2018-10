Eishockey: München schlägt Köln nach Verlängerung

Der Titelverteidiger kam gegen die Kölner Haie nicht in der regulären Spielzeit zum Erfolg. Am Ende entschied München die Partie mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) in der Overtime für sich. Die Nürnberg Ice Tigers verloren nach Verlängerung bei der Düsseldorfer EG mit 3:4, die Tabellenführer bleibt. Ebenso unterlag der ERC Ingolstadt mit 2:4 bei den Iserlohn Roosters. Die Augsburger Panther setzen sich mit einem klaren 3:0 bei den Schwenninger Wild Wings durch. Die Straubing Tigers siegten gegen die Eisbären Berlin mit 5:3.

Nach sechs Spieltagen ist Ingolstadt Dritter, Straubing Vierter, München Sechster, Nürnberg Neunter. Die Augsburger Panther stehen nach ihrem erst zweiten Saisonsieg auf Platz elf.

Der 6. Spieltag im Überblick