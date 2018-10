Eishockey: München ringt Düsseldorf nieder, Ingolstadt Zweiter

Der Meister kommt langsam in Schwung, Ingolstadt und Straubing überraschen weiter. Nur die Nürnberg Ice Tigers müssen wieder einen Dämpfer hinnehmen. Die bayerischen DEL-Teams erlebten den 11. Spieltag unterschiedlich erfolgreich.

Ingolstadt verdrängt Düsseldorf von Platz zwei

An der Spitze stehen weiter die Adler Mannheim nach einem Auswärtssieg bei den Kölner Haien. Dahinter hat sich der ERC Ingolstadt Platz zwei geschnappt. Die Oberbayern siegten am Sonntagnachmittag 3:1 bei den Eisbären Berlin und schoben sich dadurch an der Düsseldorfer EG vorbei. Die Rheinländer unterlagen bei Meister EHC München 4:5 nach Verlängerung und rutschten auf Platz drei ab.