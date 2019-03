Eishockey: München gewinnt, Augsburg und Ingolstadt verlieren

Zwei Tage nach dem deutlichen 0:4 bei den Eisbären Berlin gewann Titelverteidiger München gegen die Eisbären mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) und führt in der Neuauflage des letztjährigen DEL-Finals 2:1. Im Vergleich zur Schlappe in Berlin zeigten sich die Münchner deutlich verbessert. Keith Aulie (6. Minute) sowie die Nationalspieler Yasin Ehliz (24.), Patrick Hager (31.) und Frank Mauer (50.) trafen für die Münchner. Sean Backman (34.) konnte zwischenzeitlich auf 1:3 verkürzen.

Kölner Haie verkürzen gegen Ingolstadt

Auch der ERC Ingolstadt führt in seiner Serie gegen die Kölner Haie. Allerdings verkürzten die Rheinländer durch ein 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) auf 1:2. Ryan Jones traf in der Verlängerung für die Kölner. Sebastian Uvira (31.) und Rok Ticar (37.) für Köln sowie David Elsner (30.) und Jerry D'Amigo (43.) für Ingolstadt schossen in der regulären Spielzeit die Tore. Kurios: Das 2:2 durch D'Amigo wurde erst nach einem Videobeweis gegeben, zuvor lief die Partie drei Minuten weiter.

Augsburg verliert gegen Düsseldorf

Augsburg liegt dagegen nach drei Spielen 1:2 zurück. Die Düsseldorfer EG hat durch ein 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) auswärts bei den Panthern die Serie gedreht. Nachdem die Rheinländer das erste Auswärtsspiel in Augsburg noch mit 1:7 verloren, führt die DEG jetzt 2:1. "Das 1:7 hat uns geholfen. In den Playoffs muss man bereit sein. Das waren wir nicht", sagte Siegtorschütze Philip Gogulla. Neben dem Ex-Nationalspieler trafen auch Jaedon Descheneau (2.), Patrick Buzas (13.) und Braden Pimm (19.) für die DEG. Matt White (28.) und Drew LeBlanc (31.) verhalfen den Augsburgern zum zwischenzeitlichen 3:3.

Die vierten Spiele der "Best of seven"-Serien finden am Freitag um 19.30 Uhr statt.