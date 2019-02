vor etwa einer Stunde

Eishockey: München bezwingt Nürnberg deutlich

Meister EHC München zeigte sich vor den bald anstehenden Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga in Topform. Die Münchner feierten beim 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) gegen die Nürnberg Ice Tigers den zehnten Ligaerfolg in Serie.