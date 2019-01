Eishockey-Meister München vor Champions-League-Kracher

Red Bull gegen Red Bull - "das ist ein einmaliges Erlebnis, da werden die Emotionen wahrscheinlich hochkommen", prognostiziert Münchens Stürmer Maximilian Kastner vor dem Duell. Die Brisanz ist den Akteuren sehr wohl bewusst. Kapitän Michael Wolf versucht aber, schmunzelnd Zündstoff rauszunehmen: "Es kann sein, dass bei den gleichen Farben und Helmen der eine oder andere Pass beim Falschen landet, wenn's schnell gehen muss."

Zuhause gleich ein Zeichen setzen

Natürlich soll nicht der gemeinsame Geldgeber mit Firmensitz im österreichischen Fuschl am See, sondern der Sport im Mittelpunkt stehen. Beide Mannschaften sind zum ersten Mal im Halbfinale der Champions Hockey League (CHL) und wittern ihre Chancen. "Das wird ein absolutes Highlight und wir wollen zuhause gleich ein Zeichen setzen“, betonte Stürmer Yasin Ehliz vor dem Hinspiel am Dienstagabend (19.30 Uhr) im ausverkauften Olympia-Eisstadion.

Auch Teamkollege Andreas Eder hofft auf einen Heimsieg und auf "eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel.“ Dieses findet am Mittwoch, 16. Januar in Salzburg statt.

"Champions-League-Halbfinale – es gibt nichts Geileres!" Stürmer Yasin Ehliz

Coach Jackson erwartet ansprechende Leistung

Münchens Trainer Don Jackson möchte unbedingt das Spiel gewinnen. Er und sein Salzburger Kollege Greg Poss sind davon überzeugt, dass es keinen Extra-Ansporn für die Spieler benötigt. Ein Finale erreichen zu können, sei Hauptmotivation genug.