Eishockey: Mannheim Hauptrundensieger der DEL - München patzt

Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde setzten sich die Adler am Freitagabend mit 6:2 (0:0, 4:2, 2:0) in Augsburg durch und ziehen damit als Spitzenreiter ins Playoff-Viertelfinale ein. Die Mannheimer profitierten von der Münchner 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)-Niederlage bei Schlusslicht Schwenningen. Dank nun sechs Punkten Vorsprung auf den Verfolger können die Badener beim Hauptrundenabschluss am Sonntag nicht mehr von den Bayern eingeholt werden. Augsburg hat das Playoff-Ticket als Dritter bereits sicher.

Sechster Ingolstadt vor Straubing

Spannend bleibt es dagegen im Kampf um den letzten direkten Platz für das Viertelfinale. Dank eines späten 5:4 (1:1, 2:1, 2:2) gegen die Grizzlys Wolfsburg wahrten die Straubing Tigers ihre Chance auf den sechsten Rang, den aktuell noch der ERC Ingolstadt nach dem 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) bei den Iserlohn Roosters einnimmt. Am Sonntag treffen Ingolstadt und Straubing dann im direkten Duell aufeinander.

Nürnberg auf Platz zehn

Die Düsseldorfer EG hat ihr Viertelfinal-Ticket ebenfalls trotz einer 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)-Niederlage gegen die Krefeld Pinguine sicher. Den Krefeldern reichte der Sieg allerdings nicht, um noch in die erste Playoff-Runde einzuziehen. Den zehnten Platz behalten stattdessen die Nürnberg Ice Tigers, die trotz einer 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)-Niederlage in Bremerhaven nicht mehr zu verdrängen sind. Die Eisbären Berlin hatten ihren Platz in den Pre-Playoffs bereits vor dem vorletzten Hauptrundenspieltag sicher, setzten beim 5:4 (2:3, 3:0, 0:1) gegen die Kölner Haie aber nochmals ein Ausrufezeichen.