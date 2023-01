Eishockey-Legende Reimer: Noch zehn Tore und ein Abschiedsspiel

Familiärer Wohlfühl-Faktor statt Wanderschaft

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielern ist Reimer überhaupt kein "Wandervogel". In seiner gesamten Laufbahn war er neben Nürnberg nur an der weiteren Station Düsseldorf tätig. "Ich fühle mich gern wohl und ich habe mich an meinen Standorten immer wohl gefühlt, das war immer sehr familiär für mich", lautet seine Erklärung.

Edelmetall bei Olympia: "was ganz besonderes"

Reimers Karrierehöhepunkt mit der Nationalmannschaft war der Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. "Es gibt nicht Größeres, als bei Olympia teilzunehmen und dann mit Edelmetall nach Hause zu gehen ist schon was ganz besonderes", sagt der 40-Jährige.