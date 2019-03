Eishockey-Legende: Der "Alpenvulkan" Hans Zach wird 70

Nationalspieler wie sein Bruder Martin - aber ohne Medaille

Im Nationaltrikot schießt Zach in 80 Partien 16 Tore und nimmt an vier A-Weltmeisterschaften (1976,1977,1978,1979) und einer B-WM (1969) sowie an den Olympischen Spielen 1980 teil. Damit tritt er endgültig in die Fußstapfen seines Bruders Martin, der schon vor Beginn von Zachs Karriere Nationalspieler und Olympiateilnehmer war.

Eine Medaille kann sich Zach allerdings nie um den Hals hängen. Schuld daran ist ausgerechnet seine Heißblütigkeit. Eine Augenverletzung, die er sich bei einer Keilerei auf dem Eis zuzieht, kostet ihm im Jahr 1976 die Olympiateilnahme – und die Bronzemedaille.