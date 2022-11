Eishockey: Ingolstadt bleibt an Spitzenduo dran

Die Partie ging denkbar schlecht los für den ERC Ingolstadt im Verfolgerduell gegen Wolfsburg. Nach 78 Sekunden lag der Puck bereits im Netz. Dustin Jeffrey schob aus kurzer Distanz ein zur frühen Führung für die Gäste. Mehr sollte im ersten Drittel nicht passieren. Im zweiten Abschnitt parierte ERC-Keeper Michael Garteig glänzend, nachdem die Wolfsburger durchgebrochen waren.

Es dauerte bis 90 Sekunden vor Ende des letzten Drittels, ehe Maurice Edwards für die Hausherren ausgleichen konnte. Doch die Wolfsburger erholten sich schnell und gingen eine Minute später durch Tyler Morley erneut in Führung.

Ingolstadt rettet sich in die Overtime

Das letzte Drittel brachte noch den Ausgleich für Ingolstadt. Tye McGinn zog in schöner Einzelleistung von der rechten Seite vors Tor, umkurvte den Wolfsburger Schlussmann und schob ein zum 2:2. Die Overtime brachte keinen Sieger und so ging es ins Penaltyschießen. Dort traf Wojciech Stachowiak doppelt und sicherte dem ERC den Extrapunkt, mit dem die Oberbayern den dritten Tabellenplatz in der deutschen Eishockey Liga festigten. Ebenso erfolgreich waren die Nürnberg Ice Tigers beim Gastspiel in Düsseldorf.

Nürnberg Ice Tigers feiern dritten Sieg in Serie

Auch wenn die Nürnberg Ice Tigers das Anfangsdrittel klar bestimmten, gingen sie zunächst in Rückstand. Tobias Eder traf für die Düsseldorfer EG, nachdem die Franken im Spielaufbau den Puck verloren hatten (13.). Sechs Minuten später konnte das Team von Tom Rowe aber durch Gregor Macleod ausgleichen. Auch im zweiten Abschnitt musste Nürnberg einem Rückstand hinterherlaufen. Mikko Kousa hatte getroffen (30.).

Im letzten Drittel drehten die Ice Tigers dann auf und machten durch Treffer von erneut Macleod (49.) und Dan Fox (51.) aus einem 1:2-Rückstand eine 3:2-Führung. Düsseldorf nahm in den Schlussminuten den Keeper vom Feld und Ice Tigers-Legende Patrick Reimer schob den Puck wenige Sekunden vor der Schlusssirene ins leere Tor ein.

Der Auswärtserfolg war der erste für die Mittelfranken bei der DEG seit 2019. Gleichzeitig bedeutete das 4:2 den dritten Sieg in Serie. Am Freitagabend empfangen die Nürnberg Ice Tigers den Tabellenführer EHC Red Bull München.