Titelverteidiger EHC München hat es geschafft: In der Neuauflage des Finals von vor einem Jahr bezwangen die Münchner die Eisbären Berlin. Im sechsten Spiel setzte sich der EHC in der Hauptstadt mit 4:3 (4:1, 0:2, 0:0) durch und gewann die Serie mit 4:2. Damit dürfen die Münchner weiter auf den vierten Meistertitel in Folge hoffen.

Im Halbfinale trifft die Mannschaft von Trainer Don Jackson vom kommenden Dienstag (02.04.2019) an auf den Hauptrundenersten Adler Mannheim, der im Duell der beiden Titelfavoriten zuerst Heimrecht hat.

In Berlin legten Münchens Maximilian Kastner (6. Minute), Mads Christensen (14.), Michael Wolf (17.) und Justin Shugg (18.) bereits im ersten Drittel den Grundstein zum Sieg der Gäste. Nachdem Berlin im zweiten Durchgang auf 3:4 herangekommen war, musste der EHC aber noch lange zittern.