14.09.2018, 08:14 Uhr

Eishockey: Großer Umbruch beim Serienmeister EHC München

Dreimal in Serie Meister, dreimal mit denselben Leistungsträgern. Doch jetzt gab es den großen Umbruch in der Mannschaft. Trotzdem soll der vierte Titel in Folge her. Das gelang bisher nur der Düsseldorfer EG.