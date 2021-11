Eishockey-Frauen starten mit bitterer Pleite in Olympia-Quali

Mit einer herben Enttäuschung begann für die deutschen Eishockey-Frauen das Qualifikationsturnier für die Olympischen Winterspiele 2022. Jetzt benötigen die DEB-Frauen Schützenhilfe, um den notwendigen ersten Platz noch zu erreichen. Denn nur die Turniersiegerinnen lösen das Ticket für die Peking (4. bis 20. Februar 2022).

Misslungener Auftakt in Füssen

Schon nach dem ersten Spiel beim Qualifikationsturnier in Füssen sind die Chancen auf eine Olympia-Rückkehr der deutschen Eishockey-Frauen erheblich gesunken. Das Team von Bundestrainer Tom Schädler Österreich unterlag überraschend klar 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Dabei war Deutschland als Favorit in das Spiel gegangen.

Mangelnde Chancenverwertung

Ohne die mit dem Coronavirus infizierte Stammtorhüterin Jennifer Harß tat sich das deutsche Team vor allem in der Offensive sehr schwer und war in Überzahl viel zu ungefährlich. "Wir sind mit der aggressiven Spielweise der Österreicherinnen nicht gut klar gekommen und waren vor dem Tor nicht so präsent", kritisierte Schädler.

"Wenn man kein Tor schießt, dann wird das schwierig. Wir haben heute unsere Überzahlmöglichkeiten nicht genutzt und davon hatten wir reichlich." Bundestrainer Tom Schädler

Am Samstag gegen Italien

Nächster Gegner Deutschlands ist am Samstag Italien. Zum Abschluss am Sonntag geht es gegen Dänemark. Die Eishockey-Frauen waren zuletzt 2014 in Sotschi bei den Winterspielen dabei. Das Männer-Team des Deutschen Eishockey-Bundes ist bereits für Olympia im Februar in Peking qualifiziert.