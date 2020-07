Eishockey: EV Landshut und Deggendorfer SC wollen kooperieren

Der EV Landshut aus der DEL2 und Oberligist Deggendorfer SC haben für die anstehende Eishockey-Saison 2020/21 eine Kooperation beschlossen. Es geht darum, den jungen Spielern mehr Einsatzminuten zu verschaffen. Wie die Kooperation bei den Fans ankommt, ist allerdings ungewiss. Als der EV Landshut im Frühjahr eine Zusammenarbeit mit den Straubing Tigers verabredete, gab es wütende Proteste.

Konkret sollen Spieler aus Deggendorf künftig von der "Landshuter Talentschmiede" profitieren und Erfahrungen sammeln. Aber auch die Landshuter sehen in der Zusammenarbeit die Möglichkeit, für ihre jungen Spieler mit Förderlizenzberechtigung, die beim EVL noch nicht genügend Eiszeit bekommen, auf gleichbleibend hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln, wie die Vereine mitteilten.

"Das Beste für die Spieler"

"Auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen am Standort Deggendorf, sehe ich hier für unsere Spieler die besten Möglichkeiten", erläutert EVL-Geschäftsführer Ralf Hantschke die Grundlage der Zusammenarbeit. Die Kooperation mache nicht nur wegen der räumlichen Nähe Sinn, sondern auch, weil Deggendorf zu den ambitioniertesten Teams in der Oberliga gehöre. Der DSC habe trotz des Abstiegs im vergangenen Jahr bewiesen, dass man das Ziel des Wiederaufstiegs fest im Blick habe, so der EVL Geschäftsführer Hantschke.

Ausschreitungen zwischen den Fans

Die Kooperation könnte bei den Fans der beiden Eishockey-Vereine auf Unverständnis stoßen. Denn die Rivalität zwischen EVL- und DSC-Fans ist groß, immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen. Beim Oberliga-Derby vor zwei Jahren gab es eine Massenschlägerei zwischen Landshuter und Deggendorfer Fans.