Eishockey: ERC Ingolstadt trennt sich von Sportdirektor Mitchell

Der ehemalige deutsch-kanadische Eishockeyspieler Mitchell war seit März 2017 als Sportdirektor beim ERC tätig. In dieser Saison scheiterten die Ingolstädter in der ersten Playoffrunde an den Kölner Haien.

Für den Verein Anlass dafür, personelle Veränderungen vorzunehmen. "Wir danken Larry Mitchell für fünf sehr erfolgreiche Jahre beim ERC. Er hat tolle Arbeit für uns geleistet, nicht nur für die Profiabteilung, sondern auch für den Panther-Nachwuchs", erklärte ERC-Geschäftsführer Claus Liedy, "aber wir glauben, nun ist der richtige Zeitpunkt, um Veränderungen vorzunehmen."