Eishockey: EHC München schlägt Titelverteidiger Servette Genf

Auch dank eines Blitzstarts hat Red Bull München in der Champions Hockey League das Viertelfinale vor Augen. Der deutsche Eishockey-Meister setzte sich im ersten Duell mit dem Schweizer Titelträger Servette Genf 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) durch. Damit reist das Team von Trainer Toni Söderholm mit breiter Brust zum Achtelfinal-Rückspiel am kommenden Mittwoch bei den Eidgenossen.

Innerhalb von 32 Sekunden brachten Nicolas Krämmer (5.) und Chris DeSousa (6.) die Gastgeber mit einem Doppelschlag in Führung. Im Schlussdrittel, in dem Genf zweimal verkürzte, traf Ben Smith (53.) zum zwischenzeitlichen 3:1. Durch den sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Pflichtspielen bleibt München in der Erfolgsspur. Die anderen deutschen Achtelfinal-Teilnehmer hatten es am Vortag verpasst, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel herauszuarbeiten. Während Vizemeister ERC Ingolstadt vor heimischem Publikum gegen den schwedischen Meister Växjö Lakers (1:4) deutlich unterlag, mussten sich die kriselnden Adler Mannheim beim Schweizer Klub Rapperswil-Jona Lakers mit dem identischen Ergebnis geschlagen geben.