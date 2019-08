vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Eishockey: EHC München hat wieder hohe Ziele in Champions League

Nach der Finalniederlage in der Champions Hockey League (CHL) hofft der EHC München in der kommenden Saison auf den ganz großen Coup. Die Vorrunde beginnt am 29. August. Neben dem EHC sind zum ersten Mal auch die Augsburger Panther dabei.