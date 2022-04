Eishockey: EHC München definitiv bereit für die Play-offs

Nürnberg und Ingolstadt müssen in Pre-Playoffs

In der Hauptrunde der besten acht Teams hoffen auch noch die Nürnberg Ice Tigers und der ERC Ingolstadt einzuziehen. Dafür müssen sie sich aber noch durch die Pre-Play-offs kämpfen. Zum Start der Best-of-three-Serie empfangen die Kölner am Dienstag Ingolstadt. Die Franken treffen am Mittwoch im Kampf um den Einzug in die nächste Playoff-Runde auf die Düsseldorfer DEG, bei denen Trainer Harold Kreis fehlen wird. Grund ist nach Angaben des Vereins "ein dringender, familiärer Notfall". Der 63-Jähriger flog kurzfristig nach Kanada.

1. Playoff-Runde (Best-of-three)

Dienstag, 05.04.2022:

Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG

Kölner Haie - ERC Ingolstadt

Donnerstag, 07.04.2022:

ERC Ingolstadt - Kölner Haie

Düsseldorfer EG - Nürnberg Ice Tigers

Überraschungsteam Straubing

Die größte Überraschung der Saison sind aber die Straubing Tigers, die als Tabellen-Vierter das Top-Team Adler Mannheim hinter sich ließen und beste Aussichten auf eine Champions-League-Teilnahme haben. Die Tigers sind wie München für die Play-offs qualifiziert und spielen im Viertelfinale gegen die Adler Mannheim.