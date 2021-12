Eishockey: EHC München auch in Nürnberg ohne Punkte

Titelanwärter EHC Red Bull München kann in der Deutschen Eishockey-Liga nicht mehr gewinnen. Nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions Hockey League unterlag das Team von Trainer Don Jackson im bayerischen Derby bei den Nürnberg Ice Tigers mit 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) und kassierte die vierte Liga-Niederlage in Serie. In der Tabelle stehen die Münchner derzeit auf Rang vier.

Die Franken starteten furios und gingen nach zwei Minuten durch Tim Bender in Führung. Im Mitteldrittel erhöhten Christopher Brown (37. Minute) und Gregor MacLeod (40.) auf 3:0. Austin Ortega erzielte in der 52. Minute lediglich noch das 1:3.

Eisbären Berlin behalten Tabellenführung

Titelverteidiger Eisbären Berlin (56 Punkte) hat die Tabellenführung durch ein 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) gegen die Iserlohn Roosters verteidigt.