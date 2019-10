Eishockey: Die Erfolgsformel des EHC München

Vermutlich verspürten die Trainer und Spieler der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Dienstagabend einen Hauch von Erleichterung. Der EHC München verlor in der Champions Hockey League 1:3 beim schwedischen Meister Färjestad Karlstad. Es war die erste Pflichtspielniederlage des Vize-Meisters, der mit der makellosen Bilanz von elf Siegen in elf Spielen in die aktuelle DEL-Saison gestartet ist. Der EHC München ist also doch noch schlagbar.

Vielleicht aber auch nur auf den ersten Blick. Weil der EHC schon vor der Partie als Gruppensieger feststand, schonte Coach Don Jackson gleich neun Leistungsträger. Kurios: Weil Stammtorwart Danny aus den Birken in München blieb und der dritte Goalie Daniel Fiessinger wegen einer Erkrankung kurzfristig ausfiel, saß EHC-Manager Christian Winkler, 48 Jahre, als Ersatztorwart auf der Bank.

Trotzdem: Auch mit der B-Mannschaft wäre ein Münchner Sieg drin gewesen, Flügelspieler Trevor Parkes sprach von "kleinen Fehler im eigenen Drittel (...), die ein gutes Team wie Färjestad eiskalt ausnutzt." Die Münchner ärgerten sich also doch, auch wenn Parker versicherte: "Wir müssen aus dem Spiel lernen, dürfen uns aber auch nicht zu viele Gedanken darüber machen."

Die Münchner Erfolgsformel: Balance und Kaderbreite

Was der aktuelle DEL-Überflieger auf jeden Fall aus Schweden mitnehmen kann: Das Wissen, das der Kader breit genug ist, um in einer langen, kräftezehrenden Saison in zwei Ligen - DEL und CHL - um den Titel mitzuspielen. Das war ein Manko am Ende der vergangenen Saison. Am Saisonende waren teilweise bis zu acht Spieler verletzt.

Die Lehren aus der vergangenen Saison

Mit einem Rumpfkader musste sich München im DEL-Finale relativ deutlich 1:4 gegen Adler Mannheim geschlagen geben. Die Doppelbelastung DEL und CHL war zuviel. Hinzu kam, dass nicht alle Neuzugänge wie erhofft eingeschlagen hatten, Abgänge wie die von Olympia-Silberheld Dominik Kahun oder Toptorjägers Keith Aucoin wurden nicht kompensiert.

In München haben sie offenbar aufmerksam ihre Fehler studiert, wenn man die Aktivitäten in der vergangenen Transferperiode verfolgt hat und auf den aktuellen Kader schaut. Wieder gab es schmerzhafte Abgänge, darunter München-Legende und Kapitän Michael Wolf. Doch diesmal schlug der Vize-Meister gezielt zu - und die Neuzugänge ein.