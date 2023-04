Eishockey: Deutschland gewinnt ersten WM-Test gegen Österreich

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihren ersten Sieg unter dem neuen Bundestrainer Harold Kreis eingefahren. Nach zwei deutlichen Niederlagen zum Auftakt der WM-Vorbereitung gegen Tschechien gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im dritten Spiel unter der Leitung von Kreis gegen Österreich in Deggendorf mit 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Bokk und Tuomie treffen

Für das deutsche Team, das zum Start der zweiten Phase der Vorbereitung zwar noch nicht auf die Münchner und Ingolstädter Profis, dafür aber unter anderem wieder auf Kapitän Moritz Müller (Kölner Haie) und Schweiz-Legionär Dominik Kahun setzen konnte, stellten am Donnerstag Dominik Bokk (2.) und Parker Tuomie (6.) früh die Weichen auf Sieg.

Nach dem misslungenen Auftakt gegen Tschechien hatte Kreis einen offensiveren Ansatz versprochen. Gegen Tschechien habe man "zu oft die Scheibe verloren oder falsche Entscheidungen getroffen", erklärte der 64-Jährige und kündigte an, "durch unser Forechecking und Aufbauspiel mehr Zeit in der offensiven Zone" kreieren zu wollen.

Erste Powerplaychance genutzt

Die offensiven Wunschvorstellungen ihres Trainers setzten die Spieler vor 2.666 Zuschauern in der ausverkauften Deggendorfer Eishalle zunächst gut um. Österreich kassierte schon nach 18 Sekunden eine Strafe, die deutsche Mannschaft nutzte in Person des Frankfurters Bokk gleich die erste Powerplay-Chance eiskalt.

Zurück in Gleichzahl versuchte der Gast aus der Alpenrepublik das deutsche Team mit aggressivem Forechecking unter Druck zu setzen, doch die DEB-Spieler konnten sich befreien und hatten das Spiel nach dem 2:0 durch Tuomie weitestgehend unter Kontrolle.

Nächster WM-Test am Samstag in Landshut

Österreich erarbeitete sich im zweiten Drittel auch bedingt durch eine erste Unterzahl-Phase der DEB-Auswahl ein leichtes Chancenplus, jedoch ohne den deutschen Goalie Maximilian Franzreb vor allzu große Aufgaben zu stellen.

Bereits am Samstag (17.00 Uhr) trifft die Nationalmannschaft in Landshut erneut auf Österreich. Die WM beginnt am 12. Mai im finnischen Tampere gegen Schweden.