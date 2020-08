Eishockey: DEL2 verschiebt Saisonstart auf 6. November

DEL2 ohne Zuschauer "unmöglich"

"Die großen Unterschiede bezüglich der aktuellen Verordnungen und Verbote in den Bundesländern und fehlenden Freigaben an den DEL2-Standorten machen einen professionell geplanten und vorbereiteten Spieltrieb unter wirtschaftlich umsetzbaren Voraussetzungen mit Start am 2. Oktober unmöglich", wird Liga-Geschäftsführer René Rudorisch in einer Pressemitteilung zitiert. "Zuschauer sind für den Sport und unsere Clubs eine wirtschaftliche Notwendigkeit, auch unter Beachtung grundlegender Hygienekonzepte."

Die Saison in der DEL soll am 13. November beginnen.