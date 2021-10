Eishockey: DEL verschärft Teststrategie und erhöht den Impfdruck

Die neuen Maßnahmen werden nur für Mannschaften fällig, die ab dem 1. November noch ungeimpfte Spieler oder Offizielle in ihren Reihen haben. Personen ohne Impfschutz müssen dann dreimal in der Woche mittels PCR-Methode getestet werden. Geimpfte oder seit mehr als zwei Monaten genesene Personen einmal wöchentlich. Bisher war die Testung dieser beiden Gruppen (Geimpfte und Genesene) gemäß des 31-seitigen Corona-Leitfadens der DEL freiwillig.

Problemfall Imfdurchbrüche

Die von Impfdurchbrüchen Betroffenen dürfen sich - sofern symptomfrei - laut Protokoll nach fünf Tagen freitesten. Bei Ungeimpften ist diese Zeitspanne doppelt so lang. Auch deshalb hofft die Liga auf Impf-Nachzügler. Jeder Ungeimpfte erhöhe "das Risiko für sich selbst, seine und die anderen Mannschaften und den gesamten Spielbetrieb", sagte DEL-Spielbetriebsleiter Jörg von Ameln.

Coronafälle nahmen immer mehr zu

Zahlreiche Spiele mussten verlegt werden, der Spielplan ist schon jetzt reichlich verzerrt. Mit dem EHC München und der Düsseldorfer EG wurden zwei komplette Teams und bei den Iserlohn Roosters zunächst 16 Spieler nach mehreren Corona-Fällen von den Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt. Am Dienstag gaben die Roosters bekannt, es habe "weitere Corona-Fälle" gegeben.

EHC München besonders stark betroffen

Für den EHC ging es bereits am Dienstagabend (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers wieder weiter - mit einem Rumpfteam. Viele Spieler und auch Cheftrainer Don Jackson befinden sich noch immer in Quarantäne. Am Tag zuvor waren aus dem Profikader nur neun Feldspieler und zwei Torhüter auf dem Eis, sodass einige Youngster aus der Akademie das Training auffüllen mussten.

DEL hat keine Zeit zu verlieren

Viel Puffer hat die DEL im Terminkalender nicht, da in dieser Saison neben der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) auch die Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) auf dem Plan stehen.

Dynamik der Infektionen nimmt zu

Die aktuelle Impfquote bei den Klubs liegt nach Ligaangaben bei 93 Prozent. "Wir haben in den letzten Tagen gemerkt, dass die Dynamik der Infektionen zunimmt und die Behandlung durch die Behörden deutlich restriktiver geworden ist", erklärte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Deshalb sei das Ziel, "dass alle unsere Mitarbeiter sich bestmöglich geschützt fühlen und wir damit auch unseren Spielbetrieb sichern".

Problem anscheinend die "stets übervolle Kabine"

Bleibt die Frage, warum sich gerade im Eishockey derzeit so viele Personen mit dem Virus anstecken, obwohl die Impfquote relativ hoch ist. Gesundheitsökonom Florian Kainzinger, der auch für das DEL-Hygienekonzept zu Rate gezogen wurde, äußerte eine Vermutung. Er meint dass die im Eishockeysport "stets übervolle Kabine" mit Spielern, Trainer und Betreuern ein kritischer Übertragungsort sei.